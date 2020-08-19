Куди піти на День Незалежності в Києві

Цього року через карантин у Києві буде не так багато масових заходів до Дня Незалежності, однак киянам буде з чого вибрати для святкового часопроведення. Українськi Новини зібрали список подій, запланованих на цей день.

Громадська організація "Ветеранський братство" (Д. Шатровський) має намір провести Марш захисників України за маршрутом парк Тараса Шевченка - бульвар Шевченка - вул. Хрещатик - алея Героїв Небесної сотні; початок заплановано о 9:00.

Громадська організація "Об'єднані війною. 90-й батальйон" (В. Баранов) планує проведення акції, маршу, віче "Патріотичне слово" за маршрутом вул. Володимирська - бульвар Шевченка - вул. Хрещатик - Паркова Алея - вул. Грушевського - Майдан Незалежності; час проведення - з 9:00 до 21:00; заявлено 10 тис. учасників.

Громадська організація "Марафонський клуб" Тарас Бульба "подало заяву про проведення "Забігу у вишиванках" з 8:45 до 11:45 за маршрутом Русанівська набережна - Дніпровська набережна.

Також організатор "Гр. Мишка І.В." подало заяву про проведення спортивного заходу "Ультрапробіг Єдності" з 6:30 до 11:30 за маршрутом Столичне шосе - Наддніпрянське шосе - міст Патона - Русанівський бульвар.

З 25 липня по 15 серпня в Києві біля пам'ятника Шевченку проходить "Кіноверснісаж під відкритим небом" — річний безкоштовний кінотеатр, в якому показують кращі українські фільми останніх років. У програмі авторське кіно, гучні прем'єри, стрічки, що зібрали найбільшу касу і отримали призи на кінофестивалях, дитяче та підліткове кіно тощо. У День Незалежності вони будуть показувати патріотичну стрічку.

На День Незалежності можна вирушити на катері в Межигір'ї. Прогулянка триває 7 годин і включає подорож по Дніпру з проходженням через шлюз, захід у Київське море (Київське водосховище) і висадку в Межигір'ї, де у відвідувачів буде три години, щоб прогулятися по резиденції.

З 14 серпня на Співочому Полі працює виставка квітів на Співочому полі "Мультленд", для створення якої висаджено понад 300 тис. квітів. Садівники втілили на клумбах Angry Birds, Білосніжку і 7 гномів, Аладдіна, Жасмін і Джина, Міккі Мауса, героїв мультфільму "У пошуках Немо" і "Книги джунглів", Шрека, чарівних фей і Рапунцель. На території виставки для гостей працюватимуть різноманітні фотозоні, локації для дітей, активні розваги, майстер-класи. У День Незалежності там очікується особливо багато гостей.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше командир Окремої добровольчої роти "Карпатська Січ" Олег Куцин виступив за проведення одного масштабного маршу в День незалежності.

У серпні в українців буде додатковий вихідний день з нагоди Дня Незалежності.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відвідає Україну в День незалежності.

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