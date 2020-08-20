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20 серпня 2020, четвер, 07:00 9
Суспільство 2020-08-20T12:00:03+03:00
Українські Новини
В "Укрпошті" розповіли, які відділення працюватимуть на День Незалежності

В "Укрпошті" розповіли, які відділення працюватимуть на День Незалежності

Валерия Драгомирова
Укрпошта, Потяги, Карантинні заходи
"Укрпошта". Фото: prompolit.info

24 серпня в Україні святкуватимуть День Незалежності. З цього приводу українцям зробили додатковий вихідний день. В "Укрпошті" показали, які відділення працюватимуть на День Незалежності. Про це йдеться на сайті компанії.

Перелік відділень "Укрпошти", які працюють на День Незалежності, 24 серпня.

Список почтовый отделений, которые будут работать на День Независимости. Список поштовий відділень, які працюватимуть на День Незалежності.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги до Дня Незалежності. Потяги будуть їздити з Одеси до Києва та Львова, а також у зворотному напрямку. Купити квитки можна через офіційний сайт компанії і в залізничних касах.

Як в Україні святкуватимуть День Незалежності. Святкування пройде без параду, але з покладанням квітів. Розробити і забезпечити виконання заходів святкування Дня Незалежності має Кабінет Міністрів.

Також ветерани війни проведуть Марш захисників України-2020 на День Незалежності в Києві за принципом безпартійності.

Тим часом заходи до Дня Незалежності в Києві будуть проходити з урахуванням карантинних заходів.

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