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30 червня 2020, вівторок, 21:21 11
Президент 2020-06-30T23:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський хоче реформувати митницю

Зеленський хоче реформувати митницю

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Митниця, Нацрада реформ
Митниця. Фото: 5 канал
Митниця. Фото: 5 канал

Президент Володимир Зеленський обговорив з Національною радою реформ концепцію реформування митниці.

Про це сказано в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Під час засідання Національної ради реформ, яке відбулося під головуванням Президента України Володимира Зеленського, обговорили першочергові законопроекти щодо реформування галузей економіки, які будуть доопрацьовані Кабінетом Міністрів і Верховною Радою. Зокрема, на засіданні була представлена концепція реформування митниці", — сказано в ньому.

Учасники засідання зазначили, що митниця повинна відійти від бюрократичних процедур і стати зручним сервісом для бізнесу.

На засіданні обговорили також створення мережі "відкритих митних просторів".

"Головною концепцією відкритого митного простору є те, що ми відходимо від класичного штампа і перетворюємо це платний сервіс", — зазначив голова виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі.

Реформа також передбачає посилення відповідальності за контрабанду.

Крім того, пропонується уніфікувати митні ставки.

Згідно з повідомленням, наразі Україна є одним з антирекордсменів у світі за кількістю ставок мита.

"Якщо ми говоримо про митну реформу, у нас повинен бути менеджер — це керівник митниці, який зможе втілити (реформу) в життя", — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що людина, яка відповідає за реалізацію реформи, повинна також відповідати за терміни її впровадження.

Крім того, на засіданні Національної ради реформ була представлена попередня версія законопроекту про податок на виведений капітал.

Після детального обговорення учасники засідання домовилися продовжити роботу над цим законопроектом для його вдосконалення.

Як повідомляли Українські Новини, Нефьодов просить суд повернути йому крісло і зарплату голови Митниці.

Раніше повідомляли, Нефьодов вибив собі і своїм заступникам надбавку до 600% окладу, незважаючи на дикі недобори митниці.

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