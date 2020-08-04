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04 серпня 2020, вівторок, 06:15 5
Фінанси 2020-08-04T06:30:01+03:00
Українські Новини
Митниця другий місяць поспіль виконує план з зборів до держбюджету

Митниця другий місяць поспіль виконує план з зборів до держбюджету

Кира Молчанова
Митниця, Митники, Державна митна служба України
Митниця Фото: 5 канал
Митниця Фото: 5 канал

Після того, як в квітні Митна служба не виконала план з зборів до держбюджету, в липні відомство виконує план вже другий місяць поспіль.

Про це сказано в повідомленні Митної служби, передають  Українські Новини.

Зазначається, що в липні Держмитслужба в повному обсязі забезпечила виконання індикативу Міністерства фінансів, і перерахувала до держбюджету 31,3 млрд гривень, що на 4,6 млрд гривень (на 17%) більше, ніж в червні поточного року.

При цьому показник індикативу в липні порівняно з червнем, був більш ніж на 5,3 млрд гривень і становив 31,1 млрд гривень.

Розмір середньоденних надходжень в липні становив 1,36 млрд гривень, що на 1,8% більше, ніж в попередньому місяці.

"Завдяки вжитим організаційним заходам, прийнятим управлінським рішенням, посилення роботи Митниці з контролю митної вартості, класифікації товарів Держмитслужба забезпечила виконання індикативних показників в червні і липні поточного року", — зазначив в.о. голови Держмитслужби Ігор Муратов.

Як повідомляли Українські Новини, за оперативними даними Державної казначейської служби, в червні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 112,9 млрд гривень, розпис виконано на 105,4%.

У травні були звільнені керівники Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської, Буковинської митниць.

Державна Митна служба відкрила статистику ввезення і вивезення з України конкретного товару.

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