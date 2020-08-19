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19 серпня 2020, середа, 13:00 6
Суспільство 2020-08-19T14:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві та 6 областях готують нові лікарні для прийому хворих на коронавірус

У Києві та 6 областях готують нові лікарні для прийому хворих на коронавірус

Кира Молчанова
МОЗ, Лікарня, Коронавірус, Хворі на коронавірус
Лікарня. Фото: Pexels
Лікарня. Фото: Pexels

Заступник міністра охорони здоров'я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що перелік лікарень для госпіталізації хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 буде розширено у Києві та 6 областях.  

Про це він повідомив під час брифінгу за результатами засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"Додатково вводяться нові лікарні до переліку закладів охорони здоров'я, в яких буде здійснюватися госпіталізація хворих на коронавірусну хворобу. Зокрема, це Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська області. У цих областях сьогодні будуть введені додаткові лікарні до переліку лікарень, які надають допомогу хворим з коронавірусною хворобою, і будуть розгорнуті додаткові ліжка", — сказав Ляшко.

Він зазначив, що після врахування в статистиці хворих, які ще не мають підтвердженого діагнозу COVID-19, але госпіталізовані з підозрою на нього, в деяких областях різко зросла заповнюваність ліжок.

Як повідомляли Українськi Новини, 18 серпня було госпіталізовано 463 хворих на коронавірусну інфекцію.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в лікарнях "другої хвилі" під прийом хворих на коронавірус станом на 10 серпня було підготовлено 10,2 тис. місць.

Згідно з даними МОЗ, епідемічна ситуація у Волинській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях, а також в Києві, не відповідає критеріям пом'якшення карантину.

Зараз Київ перебуває в "жовтій" зоні карантину

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