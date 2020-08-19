Київ та 13 областей не готові до пом'якшення карантину, — МОЗ

Київ і 13 регіонів, в яких зростає захворюваність на коронавірус , не готові до пом'якшення карантину.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, епідемічна ситуація у Волинській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях, а також в Києві, не відповідає критеріям.

У цих областях, за винятком Вінницької області та Києва, перевищено допустиму кількість нових випадків на 100 тис. населення за останні два тижні.

У столиці, а також у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях показник завантаженості лікарень першої хвилі за останні 5 днів перейшов допустимі значення.

Як повідомляли Українські Новини, 18 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 967 до 96 403, кількість померлих від захворювання — на 28 осіб до 2 144 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 21,7%, нових летальних випадків — на 3,7%.

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області 18 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 65 осіб до 4 685, померлих — на 1 людину до 81.

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