Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу

18 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зросла на 1 967 до 96 403, кількість померлих від захворювання порівняно з попередньою добою — на 28 осіб до 2 144 , при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 21,7 %, нових летальних випадків — на 3,7%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 19 серпня в Україні зареєстровано 96 403 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2 144 летальних, 49 737 осіб одужали.

За добу зафіксовано 1 967 нових випадків захворювання, одужали 812 осіб, померло 28 осіб.

Таким чином, 18 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 1 967 проти 812.

Кількість нових випадків захворювання 18 серпня становила 2,1% від загальної кількості хворих на 17 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і померлих) на ранок 19 серпня становила 44 522 особи, що на 2,6% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (12 448), в Києві (10 945) та Чернівецькій області (8 108).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3 323 випадки;

Волинська область — 4 878 випадків;

Дніпропетровська область — 1 816 випадків;

Донецька область — 1 122 випадки;

Житомирська область — 2 536 випадків;

Закарпатська область — 6 552 випадки;

Запорізька область — 1 179 випадків;

Івано-Франківська область — 7 122 випадки;

Кіровоградська область — 748 випадків;

м. Київ — 10 945 випадків;

Київська область — 4 685 випадків;

Львівська область — 12 448 випадків;

Луганська область — 194 випадки;

Миколаївська область — 857 випадків;

Одеська область — 5 281 випадок;

Полтавська область — 582 випадки;

Рівненська область — 7 953 випадки;

Сумська область — 1 023 випадки;

Тернопільська область — 4 001 випадок;

Харківська область — 6 607 випадків;

Херсонська область — 312 випадків;

Хмельницька область — 1 678 випадків;

Чернівецька область — 8 108 випадків;

Черкаська область — 1 175 випадків;

Чернігівська область — 1 278 випадків.

Як повідомляли Українськi Новини, до послаблення карантину не готові Київ і ще 13 областей.

Також з понеділка Київ — в "жовтій" зоні карантину.

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