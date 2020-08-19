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19 серпня 2020, середа, 09:30 21
Суспільство 2020-08-19T11:16:30+03:00
Українські Новини
Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу

Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в українців, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

18 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зросла на 1 967 до 96 403, кількість померлих від захворювання порівняно з попередньою добою — на 28 осіб до 2 144, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 21,7 %, нових летальних випадків — на 3,7%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 19 серпня в Україні зареєстровано 96 403 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2 144 летальних, 49 737 осіб одужали.

За добу зафіксовано 1 967 нових випадків захворювання, одужали 812 осіб, померло 28 осіб.

Таким чином, 18 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав  — 1 967 проти 812.

Кількість нових випадків захворювання 18 серпня становила 2,1% від загальної кількості хворих на 17 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і померлих) на ранок 19 серпня становила 44 522 особи, що на 2,6% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (12 448), в Києві (10 945) та Чернівецькій області (8 108).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3 323 випадки;
  • Волинська область — 4 878 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1 816 випадків;
  • Донецька область — 1 122 випадки;
  • Житомирська область — 2 536 випадків;
  • Закарпатська область — 6 552 випадки;
  • Запорізька область — 1 179 випадків;
  • Івано-Франківська область — 7 122 випадки;
  • Кіровоградська область — 748 випадків;
  • м. Київ — 10 945 випадків;
  • Київська область — 4 685 випадків;
  • Львівська область — 12 448 випадків;
  • Луганська область — 194 випадки;
  • Миколаївська область — 857 випадків;
  • Одеська область — 5 281 випадок;
  • Полтавська область — 582 випадки;
  • Рівненська область — 7 953 випадки;
  • Сумська область — 1 023 випадки;
  • Тернопільська область — 4 001 випадок;
  • Харківська область — 6 607 випадків;
  • Херсонська область — 312 випадків;
  • Хмельницька область — 1 678 випадків;
  • Чернівецька область — 8 108 випадків;
  • Черкаська область — 1 175 випадків;
  • Чернігівська область — 1 278 випадків.

Як повідомляли Українськi Новини, до послаблення карантину не готові Київ і ще 13 областей.

Також з понеділка Київ — в "жовтій" зоні карантину

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