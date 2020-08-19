Кількість хворих на коронавірус знову зростає — зареєстровано майже 2 тис. випадків за добу

18 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зросла на 1 967 до 96 403, кількість померлих від захворювання порівняно з попередньою добою — на 28 осіб до 2 144, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 21,7 %, нових летальних випадків — на 3,7%. Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 19 серпня в Україні зареєстровано 96 403 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2 144 летальних, 49 737 осіб одужали. За добу зафіксовано 1 967 нових випадків захворювання, одужали 812 осіб, померло 28 осіб. Таким чином, 18 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 1 967 проти 812. Кількість нових випадків захворювання 18 серпня становила 2,1% від загальної кількості хворих на 17 серпня. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав і померлих) на ранок 19 серпня становила 44 522 особи, що на 2,6% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (12 448), в Києві (10 945) та Чернівецькій області (8 108). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 3 323 випадки; Волинська область — 4 878 випадків; Дніпропетровська область — 1 816 випадків; Донецька область — 1 122 випадки; Житомирська область — 2 536 випадків; Закарпатська область — 6 552 випадки; Запорізька область — 1 179 випадків; Івано-Франківська область — 7 122 випадки; Кіровоградська область — 748 випадків; м. Київ — 10 945 випадків; Київська область — 4 685 випадків; Львівська область — 12 448 випадків; Луганська область — 194 випадки; Миколаївська область — 857 випадків; Одеська область — 5 281 випадок; Полтавська область — 582 випадки; Рівненська область — 7 953 випадки; Сумська область — 1 023 випадки; Тернопільська область — 4 001 випадок; Харківська область — 6 607 випадків; Херсонська область — 312 випадків; Хмельницька область — 1 678 випадків; Чернівецька область — 8 108 випадків; Черкаська область — 1 175 випадків; Чернігівська область — 1 278 випадків. Як повідомляли Українськi Новини, до послаблення карантину не готові Київ і ще 13 областей. Також з понеділка Київ — в "жовтій" зоні карантину.