У лікарнях "другої хвилі" під прийом хворих на коронавірус підготували 10,2 тис. місць, — Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що в лікарнях "другої хвилі" підготовлено 10,2 тис. місць під прийом хворих на коронавірус.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Зараз у лікарнях "другої хвилі" під госпіталізацію хворих з коронавірусною хворобою визначено 10 237 ліжок", — сказав він.

При цьому в реанімаційних відділеннях цих лікарень підготовлено 851 місце.

Також у лікарнях "другої хвилі" є 1 442 апарати штучної вентиляції легенів.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів мобілізувати сили для запобігання другій хвилі коронавірусної інфекції.

Крім того, сьогодні почався 152-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Тим часом у США померли 150 тис. осіб від коронавірусу.