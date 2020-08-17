Відсьогодні Київ в "жовтій" зоні карантину. Які обмеження діють в столиці

У четвер, 13 серпня, Київ потрапив до "жовтої" зони карантину , обмеження якої починають діяти в столиці з понеділка, 17 серпня. Так, с еред обмежень, які мають діяти в "жовтій" зоні: обмеження в роботі розважальних закладів, заборона на роботу хостелів, а також заборона на перебування на вулиці без документів. еред обмежень, які мають діяти в "жовтій" зоні: обмеження в роботі розважальних закладів,а також заборона на перебування на вулиці без документів.

Українські Новини розповідають про те, які обмеження починають діяти в столиці з понеділка, 17 серпня.

Так, відсьогодні в Києві забороняється робота хостелів. Також з 24:00 до 07:00 забороняється робота нічних клубів, закладів громадського харчування (крім адресної доставки і замовлень на винос).

Перебування на вулиці без документа, що посвідчує особу людини, також заборонено.

Крім того, забороняється проведення масових спортивних та релігійних заходів за участю понад 1 людину на 5 кв. м.

Також заборонено відвідування установ соціального захисту, де перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

В кінотеатрах дозволено займати не більше ніж 50% місць.

Перевезення пасажирів в громадському транспорті має здійснюватися виключно на сидячих місцях.

Разом з тим зберігається необхідність використання захисних масок в громадському транспорті та громадських будівлях.

Карантинні зони в Україні. Інтерктивна карта (натисніть на зображення для відкриття)

Зони адаптованого карантину. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня .

Також з 3 серпня діє поділ регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації.

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