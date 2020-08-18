У Харківській області четверо дітей отруїлися щурячою отрутою

У селі Липці під Харковом четверо дітей 2, 5, 6 і 8 років отруїлися щурячою отрутою, яку знайшли вдома у одного з них й вирішили спробувати під час гри.

Про це повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, передає Kharkiv Today.

Усіх чотирьох доставили в токсикологічне відділення обласної дитячої клінічної лікарні.

"Діти з трьох сімей, вони гуляли на вулиці знайшли цю отруту щурячу, з'їли. Легкий ступінь у всіх чотирьох. З трьома мамами їх госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню", — повідомив Забашта.

Пізніше поліція уточнила, що банку з отрутою діти знайшли вдома у одного з них. Вміст банки вони вирішили з'їсти в процесі гри. Зараз правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Як повідомляли Українські Новини, з початку поточного року 48 людей отруїлися дикорослими грибами, 1 людина померла.

У МОЗ нагадали, що робити, якщо отруївся грибами і підкреслили, що грибне отруєння— одне з найнебезпечніших.

Зазначається, що під Києвом грибний сезон розпочався ще в травні.

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