Як не отруїтися грибами: правила безпеки і перша допомога

В Україні з початку року грибами отруїлися вже 14 людей. Ознаки отруєння грибами можуть проявитися одразу, протягом 30 хвлин після їжі, а також протягом декількох днів. Водночас отруєння грибами є найбільш складним харчовим отруєнням людини.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Гриби досить специфічний продукт, що містить значну кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також вуглеводів, жирів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема фосфор). Клітковина хітин, що входить до їх складу, майже не перетравлюється в шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають "тяжкою" їжею.

Як не отруїтися грибами

Краще відмовитися від вживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, штучно вирощеними, які підлягають контролю і продаються в торговій мережі.

Не купуйте гриби на стихійних ринках.

Уважно оглядайте гриби: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки.

Збирайте тільки добре знайомі вам гриби. При щонайменшому сумніві відразу викиньте гриб, не залишайте його поруч з іншими.

Не беріть занадто молоді чи старі гриби - їх легко сплутати з отруйними.

Не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, у тому числі важкі метали.

Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддавши воду і збільшивши концентрацію токсинів.

Не куштуйте сирі гриби.

Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні треба викинути.

Готуйте гриби протягом першої доби після збору.

Варіть гриби щонайменше три рази, кожен раз у свіжій підсоленій воді не менш як 30 хв.

Зберігайте страви з грибами в холодильнику в емальованому посуді не більше доби.

Симптоми отруєння грибами

нудота;

блювання;

різкий біль у животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

задуха;

судоми;

відтік крові від кінцівок (холодні руки і ноги);

поява галюцинацій.

За наявності будь-якого з наведених симптомів потрібно негайно викликати лікаря. До приїзду лікаря слід промити шлунок чистою водою, пити багато води, прийняти сорбенти.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом розпочався грибний сезон. Раніше житель Ужгорода знайшов білий гриб в грудні.