Під Києвом розпочався грибний сезон. У соцмережах масово хваляться урожаєм

В Київській області розпочався грибний сезон після того, як вже декілька тижнів утримується дощова погода.

Фото з урожаєм грибів у лісах області масово публікують користувачі соціальної мережі Facebook.

Так, грибники відзначають, що літні гриби починаються на початку травня. У травні - червні - слушний час для збору підберезників і маслюків. Також в червні можна знайти літні опеньки та сироїжки.

Білий гриб росте в сосновому або дубовому лісі. Починає прорізатися крізь опале листя в червні - травні. Білий гриб не виділяє ніякого запаху, тому грибники-новачки можуть виникнути сумніви, чи він їстівний.

У лісі наприкінці червня також можна буде зібрати лисички, а улюблене місце печериць - галявини і узлісся.

Водночас в сезон грибів потрібно бути особливо уважним, адже щороку через отруєння грибами гинуть люди. Тому слід брати тільки перевірені і добре відомі гриби.

Скріншот поста Надії Шляпской

Скріншот поста Ірини Кох

Скріншот поста Зарицького Олега

Скріншот посади Андрія Шерстюка

Скріншот посади Андрія Шерстюка 30 травня

Скріншот поста Світлани Римаренко

Як повідомляли Українські Новини, житель Ужгорода знайшов білий гриб в грудні.

Раніше Уляна Супрун розвінчала міф про те, що гриби лікують рак.