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17 липня 2020, пʼятниця, 16:56 6
Верховна Рада і партії 2020-07-17T18:00:03+03:00
Українські Новини
У Харківській області у 2,5 рази зменшили кількість районів

У Харківській області у 2,5 рази зменшили кількість районів

Елена Новикова
Харківська область, районування, нові райони, Нові райони Харківської області, Адмінреформа
Харків. Фото: 112
Харків. Фото: 112

Верховна Рада створила 7 укрупнених районів у Харківській області замість нинішніх 27. За прийняття відповідного проекту постанови №3650 проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зокрема, створені Богодухівський район з центром в Богодухові, Ізюмський район з центром в Ізюмі, Красноградський з центром у Краснограді, Куп'янський з центром у Куп'янську, Лозівський з центром у Лозовій, Харківський з центром у Харкові, Чугуївський з центром в Чугуєві.

Всього Рада створила 136 укрупнених районів замість нинішніх 490.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Кабмін запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, у тому числі 6 укрупнених районів Київської області замість 25.

Рада на відміну від пропозиції Кабміну вирішила створити Броварський район замість Переяславського і ще один район — Вишгородський.

Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту створити 133 укрупнених райони замість запропонованих Кабінетом Міністрів 129 укрупнених районів.

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