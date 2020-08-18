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18 серпня 2020, вівторок, 18:50 6
Економіка 2020-08-18T19:18:08+03:00
Українські Новини
Мінекономіки прогнозує зростання інфляції через емісію гривні

Мінекономіки прогнозує зростання інфляції через емісію гривні

Валерия Драгомирова
Мінекономіки, інфляція, Гривня, інфляція в Україні, емісія
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує зростання інфляції через емісію гривні.

Про це сказано в огляді інфляції за липень, передають Українські Новини.

"Надалі протягом 2020 очікується поступове зростання платоспроможного попиту, що дозволить отримати (з несуттєвими коливаннями) стримані темпи споживчої інфляції, які, з огляду на комплекс стримуючих чинників, будуть меншими, ніж прогнозувалося на початку року. Крім того, на динаміку інфляції також буде впливати посилення ролі кредитного каналу емісії грошей, в т. ч. для підтримки бізнесу і впровадження антикризових заходів" , — наголошується в документі.

При цьому наголошується, що ціни також ростимуть через підвищення складової собівартості товару, враховуючи збитки в період карантину і зростання цін на світовому ринку.

Як повідомляли Українські Новини, експерти погіршили прогноз зниження ВВП з 4,2% до 6% у 2020 році згідно з консенсус-прогнозом, організованим Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Крім того, в липні споживчу інфляцію стримувало уповільнення зростання цін на продукти харчування. 

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