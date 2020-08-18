У НБУ розповіли, хто належить до категорії "політично значущих осіб", і чому їх операції перевіряють банки

Після того, як в асоціації ріелторів розкритикували фінансовий моніторинг , в НБУ пояснили, хто відноситься до категорії "політично значущі особи", і чому їх операції ретельно перевіряються банками. Про це повідомляє НБУ.

В НБУ кажуть, що для всіх банків однією з категорій клієнтів, яких вони за умовчанням визначають як високоризикових, є PEP (Politically Exposed Persons) - політично значущі особи.

"Політично значущі особи (PEP) - особи, що займають важливі державні посади. Це президенти держав, прем'єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопоставлені судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку і таке інше.

Вичерпний перелік посад можна знайти в новому законі "Про фінансовий моніторинг" (стаття 1)", - говорять в НБУ.

В Україні PEP, як і в більшості країн світу, діляться на наступні категорії:

національні громадські діячі;

іноземні громадські діячі;

громадські діячі міжнародних організацій.

"Також до категорії PEP належать члени сім'ї державних діячів і пов'язані з ними особи (наприклад, ділові та бізнес-партнери).

Новий закон "Про фінансовий моніторинг" скоротив перелік тих, кого вважати членами сімей. До цього переліку на сьогоднішній день входять тільки найближчі родичі", - уточнюють в НБУ.

Також в НБУ звернули увагу на те, що за новим законом PEP це довічний статус, в той час як раніше особа залишалося в категорії публічних діячів 3 роки після звільнення. Ця зміна пов'язана з тим, що особа, яка вже не займає будь-яких державних посад, може продовжувати впливати на органи влади і керівних осіб країни.

Однак, закон дозволяє банкам самим визначати публічних діячів до високої категорії ризику. На це рішення впливає безліч факторів: вплив особи, його минулі повноваження і зв'язок з нинішніми державними діячами.

"Також це залежить від тих банківських послуг і продуктів, які PEP отримує. Наприклад, обслуговування PEP в рамках зарплатного проєкту або одержання пенсії не ризикове. Також банки можуть не надто глибоко занурюватися в операції PEP, якщо їх обсяг за всіма відкритими рахунками не перевищує 200 тис. гривень за квартал.

Однак банки обов'язково повинні відносити міжнародних громадських діячів до категорії високоризикових", - говорять в НБУ.

Операції PEP ретельно перевіряються банками в зв'язку з протидією корупції і підкупів чиновників.

Найчастіше банки використовують для перевірки публічні бази (реєстр НАЗКа, безкоштовний реєстр pep.org.ua, комерційні ресурси) і міжнародні комерційні бази.

Власної бази PEP у Національного банку немає, так як це створення єдиного державного реєстру PEP порушує міжнародні стандарти Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Якщо ви підпадаєте під категорію, банк вимагатиме у вас відповідні документи, що підтверджують походження коштів та джерела доходу.

Штраф за порушення вимог щодо перевірки та виявлення PEP до 12000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 204 тис. гривень).

"Додатково звертаємо увагу, що заходи по PEP не є обов'язком тільки банків. Такі ж заходи здійснюють і інші суб'єкти первинного фінансового моніторингу: страховики, платіжні організації, поштові оператори, аудитори, бухгалтери, тощо", - підкреслили в НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, з 28 квітня 2020 вступили в силу оновлені вимоги до переліку інформації про платника та одержувача, яка повинна супроводжувати грошові перекази.

Також депутат Київської обласної ради Олексій Дорошенко заявив, що фінансовий і банківський моніторинг значно жорсткіший, ніж це здається, оскільки відстежується будь-яка сума.

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