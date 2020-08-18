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18 серпня 2020, вівторок, 21:11 5 Інфографіка
Суспільство 2020-08-18T22:00:02+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій у серпні ще 1,7 млрд гривень

Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій у серпні ще 1,7 млрд гривень

Валерия Драгомирова
ПФУ, Пенсії, серпень, фінансування пенсій, пенсії в Україні
Пенсійне посвідчення. Фото: slovoidilo.ua
Пенсійне посвідчення. Фото: slovoidilo.ua

Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня. 18 серпня на пенсійні виплати спрямовано 1,7 мільярда гривень. 

Про це сказано в повідомленні ПФУ в Facebook. 

"18 серпня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня. На пенсійні виплати спрямовано 1,7 мільярда гривень", — сказано в ньому. 

З початку місяця профінансовано пенсій на суму 28,3 мільярда гривень, що становить 71,8% потреби місяці. 

Виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Пенсійні виплати. Інфографіка: Facebook / Пенсійний фонд УкраїниПенсійні виплати. Інфографіка: Facebook/Пенсійний фонд України


Як повідомляли Українські Новини, за словами Шамбіра, для того, щоб розмір пенсій підвищувався, потрібно починати з підвищення заробітної плати.

Також експерт вважає, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара  до 30 гривень.

Крім того, будуть чи працюючі пенсіонери  обирати між пенсією і зарплатою

Тим часом у разі підвищення мінімалки  Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень.

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