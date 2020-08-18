Пенсійний фонд спрямував на виплату пенсій у серпні ще 1,7 млрд гривень

Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня . 18 серпня н а пенсійні виплати спрямовано 1,7 мільярда гривень.

Про це сказано в повідомленні ПФУ в Facebook.



"18 серпня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня. На пенсійні виплати спрямовано 1,7 мільярда гривень", — сказано в ньому.



З початку місяця профінансовано пенсій на суму 28,3 мільярда гривень, що становить 71,8% потреби місяці.



Виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Пенсійні виплати. Інфографіка: Facebook/Пенсійний фонд України



Як повідомляли Українські Новини, за словами Шамбіра, для того, щоб розмір пенсій підвищувався, потрібно починати з підвищення заробітної плати.



Також експерт вважає, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень.



Крім того, будуть чи працюючі пенсіонери обирати між пенсією і зарплатою.



Тим часом у разі підвищення мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень.

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