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16 серпня 2020, неділя, 05:30 6
Суспільство 2020-08-16T06:15:01+03:00
Українські Новини
В Мінсоцполітики пояснили, чи будуть пенсіонери, які працюють, вибирати між пенсією і зарплатою

В Мінсоцполітики пояснили, чи будуть пенсіонери, які працюють, вибирати між пенсією і зарплатою

Валерия Драгомирова
Пенсіонери, пенсія, працюючі пенсіонери
Пенсіонери
Пенсіонери

У той час, як сума середньої пенсії зрсла в Україні на 400 гривень у 2020 році, в Міністерстві соціальної політики вважають, що пенсіонерам варто довше залишатися на ринку праці, тому не мають наміру ставити їх перед вибором зарплати або пенсії.

Про це в студії "Ранку на Громадському" розповів Микола Шамбір, радник міністра соціальної політики України, відповідаючи на запитання ведучої, чи правда, що з часом пенсіонерам доведеться вибирати, що отримувати: пенсію або заробітну плату. 


"Ці дискусії завжди йдуть, але сьогодні європейська практика зупинилася на тому, що пенсіонер, виходячи на пенсію має отримувати пенсію, і можливо навіть і повну заробітну плату, тобто він має довше залишатися на ринку праці, це з одного боку внески, а з іншого боку це впливає на його довголіття і життя. Тобто він довше живе, коли він більш активний. І більше в суспільстві. Тобто це все елементи, необхідні для пенсіонера" , - сказав він. 

Як повідомляли Українські Новини, за словами Шамбіра, для того, щоб сума  пенсій підвищувалася, потрібно починати з підвищення заробітної плати.

Тим часом в разі підвищення мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень .

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