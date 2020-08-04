ПФУ почав фінансувати пенсії за серпень: як проводитимуть оплату

Тоді як мінімальна пенсія зросте до 2600 , Пенсійний фонд України згідно із затвердженим графіком розпочав фінансування пенсій за серпень. На пенсійні виплати спрямовано 1,2 мільярда гривень.

Про це сказано в повідомленні ПФУ в соцмережі Facebook.

"3 серпня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій серпня. На пенсійні виплати спрямовано 1,2 мільярда гривень", — сказано в ньому.

Зазначається, що виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Пенсія в серпні. Інфографіка: Facebook / Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, в Україні ввели нові надбавки до пенсій. Станом на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень.



Крім того, в Україні запровадили нові надбавки до пенсій.