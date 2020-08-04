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04 серпня 2020, вівторок, 06:15 5 Інфографіка
Економіка 2020-08-04T06:15:01+03:00
Українські Новини
ПФУ почав фінансувати пенсії за серпень: як проводитимуть оплату

ПФУ почав фінансувати пенсії за серпень: як проводитимуть оплату

Валерия Драгомирова
ПФУ, Пенсії, виплата пенсій, фінансування пенсій, виплата пенсіонерам
Пенсія. Фото:forbes.net.ua
Пенсія. Фото:forbes.net.ua

Тоді як мінімальна пенсія зросте до 2600, Пенсійний фонд України згідно із затвердженим графіком розпочав фінансування пенсій за серпень. На пенсійні виплати спрямовано 1,2 мільярда гривень.

Про це сказано в повідомленні ПФУ в соцмережі Facebook. 

"3 серпня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, почав фінансування пенсій серпня. На пенсійні виплати спрямовано 1,2 мільярда гривень", — сказано в ньому. 

Зазначається, що виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Пенсія в серпні. Інфографіка: Facebook / Пенсійний фонд УкраїниПенсія в серпні. Інфографіка: Facebook / Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, в Україні ввели нові надбавки до пенсій. Станом на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень. 


Крім того, в Україні запровадили нові надбавки до пенсій.

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