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18 серпня 2020, вівторок, 16:53 11
Економіка 2020-08-18T18:00:02+03:00
Українські Новини
НБУ продовжує підвищувати курс гривні: офіційний курс валют на середу

НБУ продовжує підвищувати курс гривні: офіційний курс валют на середу

Валерия Драгомирова
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Курс долара.
Курс долара.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 серпня, на 7,64 коп. до 27,2297 UAH/USD, тоді як долар і євро в обмінниках подешевшали.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.


У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 серпня, на 4,13 коп. до 27,3061 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,9282
1 долар США 27,2297
1 швейцарський франк 30,1530
10 єн 2,5840
10 російських рублів 3,7286
1 євро 32,4973


Як повідомляли Українські Новини, третій тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує падати

Також міністр фінансів Сергій Марченко розповів,  чи чекати в Україні долар по 30. Поки Марченко не бачить передумов для досягнення курсу в Україні по 30 UAH/USD. 

Крім того,  як пандемія COVID-19 позначиться на курсі долара. Середній обмінний курс гривні в 2020 році буде 27. 

Тим часом в НБУ розповіли, хто відноситься до категорії "політично значимі особи", і чому їх операції перевіряють банки. 

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