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14 серпня 2020, пʼятниця, 11:58 6
Фінанси 2020-08-14T12:45:01+03:00
Українські Новини
Долар в обмінниках дешевшає третій тиждень поспіль

Долар в обмінниках дешевшає третій тиждень поспіль

Катерина Цапро
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Курс долара знову падає
Курс долара знову падає

З 7 по 14 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 24,48 коп. до 27,5446 UAH/USD, курс купівлі знизився на 25,03 коп. до 27,2670 UAH/USD. Падіння триває вже третій тиждень.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 29,62 коп. до 31,9863 UAH/EUR, курс продажу знизився на 35,64 коп. до 32,5361 UAH/EUR.

Як повідомляли Українські Новини, з 31 липня по 7 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,92 коп. до 27,7894 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,35 коп. до 27,5173 UAH/USD, знижуючись другий тиждень поспіль.

Курси готівкової іноземної валюти:

 

Долар США

Євро

Російський рубль (10)

 

Купівля

Продаж

Купівля

Продаж

Купівля

Продаж

Середній курс на 14 серпня

27,2670

27,5446

31,9863

32,5361

3,3400

3,8700

Порівняно з 7 серпня

-0,2503

-0,2448

-0,2962

-0,3564

0,0000

-0,0200

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

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