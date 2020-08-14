Долар в обмінниках дешевшає третій тиждень поспіль

З 7 по 14 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 24,48 коп. до 27,5446 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 25,03 коп. до 27,2670 UAH\/USD. Падіння триває вже третій тиждень. Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини. Середній курс купівлі євро знизився на 29,62 коп. до 31,9863 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 35,64 коп. до 32,5361 UAH\/EUR. Як повідомляли Українські Новини, з 31 липня по 7 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,92 коп. до 27,7894 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 0,35 коп. до 27,5173 UAH\/USD, знижуючись другий тиждень поспіль. Курси готівкової іноземної валюти: Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 14 серпня 27,2670 27,5446 31,9863 32,5361 3,3400 3,8700 Порівняно з 7 серпня -0,2503 -0,2448 -0,2962 -0,3564 0,0000 -0,0200 Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.