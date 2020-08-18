Долар і євро в обмінниках подешевшали

У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився у порівнянні з 17 серпня на 8,74 коп. до 27,4194 UAH / USD, курс купівлі - знизився на 9,85 коп. до 27,1315 UAH / USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро знизився на 3,15 коп. до 31,9376 UAH / EUR, курс продажу знизився на 5,38 коп. до 32,4830 UAH / EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,1315 27,4194 31,9376 32,4830 3,34 3,87 Максимальний 27,2800 27,7000 32,2000 32,9000 3,70 5,00 Мінімальний 27,0000 27,3000 31,6000 32,1900 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, третій тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує падати. Експерти вважають, що курс долара в 2020 буде зростати.

Також міністр фінансів Сергій Марченко розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

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