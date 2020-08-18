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18 серпня 2020, вівторок, 14:09 10
Медицина 2020-08-18T16:30:03+03:00
Українські Новини
До послаблення карантину не готові Київ і ще 13 областей

До послаблення карантину не готові Київ і ще 13 областей

Ольга Фандорина
коронавірус в Україні, послаблення карантинних заходів, червона зона, жовта зона
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Станом на 18 серпня Київ і ще 13 областей не готові до послаблення карантинних заходів.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Так, на сьогодні до ослаблення карантину не готові Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Чернівецька області.

У всіх цих областях, крім Вінницької, кількість нових випадків захворювання становить понад 40 на 100 тис. населення за останні 14 днів.

Крім цього, в Києві, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Рівненській та Чернівецькій області завантаженість ліжок становить більш як 50%.

Тим часом зробити тест у Києві можна як за гроші, так і безкоштовно.

З понеділка Київ знаходиться в "жовтій" зоні карантину.

17 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 616 до 94 436, кількість померлих від захворювання - на 27 осіб до 2 116 у порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 10,4 %, нових летальних випадків - на 28,6%.

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