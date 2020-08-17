підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 серпня 2020, понеділок, 09:03 14
Суспільство 2020-08-17T13:15:04+03:00
Українські Новини
Де в Києві зробити тест на коронавірус і хто може розраховувати на нього безкоштовно

Де в Києві зробити тест на коронавірус і хто може розраховувати на нього безкоштовно

Кира Молчанова
Карантин, Коронавірус, Тест на коронавірус, Пандемія в Україні
Коронавірус. Фото: Pixele
Коронавірус. Фото: Pixele

Захворюваність на COVID-19 зростає, і запити про те, де пройти тестування на коронавірус, почастішали. Зробити тест в Києві можна як за гроші, так і безкоштовно.

Про це повідомляє Telegram-канал "Корона Київ".

На безкоштовний тест можуть розраховувати в наступних випадках:

  • при підозрі на COVID-19 і при наявності у пацієнта симптомів хвороби;
  • особам, які контактували з хворим коронавірус пацієнтом;
  • онкохворим пацієнтам, перед операцією в лікарні.

Зробити тест можуть вдома в пацієнта або ж в районній поліклініці. Проводять тести і приватні клініки.

Зазвичай тест готовий за дві доби або менше. Пройти ПЛР-тестування самостійно можна в ДНК-лабораторії (700 грн, терміни готовності - один робочий день), в лабораторії Київського міського лабораторного центру МОЗ України (890 гривень + 150 гривень за забір матеріалу) або в приватних клініках (ціни коливаються від 740 гривень до 2500 гривень, терміни готовності - 1-2 дні).

Як повідомляли Українські Новини, від сьогодні Київ знаходиться в "жовтій" зоні карантину. Серед обмежень - заборона на роботу хостелів, обмеження в роботі розважальних закладів, а також заборона на перебування на вулиці без документів.

Також з 3 серпня діє поділ регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації.

Більше новин про: Карантин Коронавірус Тест на коронавірус Пандемія в Україні

Другий день поспіль в Україні знижується захворюва...
Відсьогодні Київ в "жовтій" зоні карантину. Які об...
Захворюваність на коронавірус другий день поспіль ...
МОЗ значно збільшив кількість ПЛР-тестувань на кор...
Другий день поспіль в Україні знижується захворюваність і смертність від коронавірусу
Ціна на електроенергію в Україні знизилася, і вона нижча, ніж у Німеччині і Франції
Новини
Віталій Кличко
Мер Кличко показав, як будуть встановлювати головний Прапор України 14:11
"Хмельницькобленерго" в 1-му півріччі 2020 року збільшило чистий прибуток в 2 рази, зарплату – на 44%, податки – на третину 14:09
Держава повинна реалізувати стратегію енергоефективності, – Сергій Ліщина 13:36
РГК підтримує необхідність розробки Національної економічної стратегії 12:59
Обсерваторію на горі Піп Іван перетворять на театральний майданчик 12:51
більше новин
"Хмельницькобленерго" в 1-му півріччі 2020 року збільшило чистий прибуток в 2 рази, зарплату – на 44%, податки – на третину 14:09
Слідчий НАБУ проігнорував допит, на який він викликав голову ОАСК Павла Вовка 10:19
Лікарі вимагають відновити гуманітарні поставки противірусного препарату, заблоковані АМКУ, — документ 10:19
Держава повинна реалізувати стратегію енергоефективності, – Сергій Ліщина 13:36
Обсерваторію на горі Піп Іван перетворять на театральний майданчик 12:51
більше новин
МЗС України закликає керівництво Білорусі розслідувати факти застосування сили до протестувальників 16:30
У Білорусі оголосили безстроковий національний страйк 22:26
Миру на Донбасі немає, а бідність перейшла в злидні, - Бойко про виконання обіцянок "Слуги народу" 15:58
Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки в Білорусі — Лукашенко 22:10
Протести в Білорусі. Фото: TUT.BY.
На мітинг проти режиму Лукашенка вийшли понад 200 тисяч осіб, — Радіо Свобода 20:25
більше новин
У Києві згорів автомобіль редакції програми "Схеми". Журналісти підозрюють підпал
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok