Де в Києві зробити тест на коронавірус і хто може розраховувати на нього безкоштовно

Захворюваність на COVID-19 зростає, і запити про те, де пройти тестування на коронавірус, почастішали. Зробити тест в Києві можна як за гроші, так і безкоштовно.

Про це повідомляє Telegram-канал "Корона Київ".

На безкоштовний тест можуть розраховувати в наступних випадках:

при підозрі на COVID-19 і при наявності у пацієнта симптомів хвороби;

особам, які контактували з хворим коронавірус пацієнтом;

онкохворим пацієнтам, перед операцією в лікарні.

Зробити тест можуть вдома в пацієнта або ж в районній поліклініці. Проводять тести і приватні клініки.

Зазвичай тест готовий за дві доби або менше. Пройти ПЛР-тестування самостійно можна в ДНК-лабораторії (700 грн, терміни готовності - один робочий день), в лабораторії Київського міського лабораторного центру МОЗ України (890 гривень + 150 гривень за забір матеріалу) або в приватних клініках (ціни коливаються від 740 гривень до 2500 гривень, терміни готовності - 1-2 дні).

Як повідомляли Українські Новини, від сьогодні Київ знаходиться в "жовтій" зоні карантину. Серед обмежень - заборона на роботу хостелів, обмеження в роботі розважальних закладів, а також заборона на перебування на вулиці без документів.

Також з 3 серпня діє поділ регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости