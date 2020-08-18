підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 серпня 2020, вівторок, 12:26 8
Суспільство 2020-08-18T14:15:02+03:00
Українські Новини
Кількість нових випадків коронавірусу в Києві зменшилася

Кількість нових випадків коронавірусу в Києві зменшилася

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Києві, Пандемія у Києві
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 17 серпня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 88 осіб до 10 730, померлих - на 1 до 155.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко в соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.

"Кількість хворих на коронавірус в Києві збільшилася за минулу добу на 88 осіб. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 155 киян. На сьогодні в столиці вже 10 730 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - написав він.

Захворіли 47 жінок у віці від 18 до 70 років і 34 чоловіки у віці від 20 до 79 років, а також 2 дівчинки 11 і 14 років і 5 хлопчиків від 5 до 17 років.

Також серед хворих 4 медики.

У столичні лікарні госпіталізовано 8 осіб, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Дарницькому районі - 17, Голосіївському - 13, у Святошинському і Дніпровському - по 11.

Як повідомляли Українськi Новини, зробити тест на COVID-19 в Києві можна як за гроші, так і бесплатно.

Крім того, в Києві і двох областях зайнято більше 50% ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Києві Пандемія у Києві

Кількість нових випадків коронавірусу в Києві зменшилася
У медуніверситетах в 2020 році виділили 4,5 тисячі бюджетних місць
Новини
Акція "Твоя енергонезалежність" від ТОВ "Миколаївгаз Збут": газ на зиму за літніми цінами 14:20
Акція "Твоя енергонезалежність" від "Рівнегаз збут": газ на зиму за літніми цінами 13:40 Прес-реліз
Кількість проведених тестів на коронавірус рекордно зросла 13:28
Посол Білорусі в Словаччині подав у відставку через дії влади 13:18
Акція "Твоя енергонезалежність" від "Чернгівгаз Збут": газ на зиму за літніми цінами 13:11 Прес-реліз
більше новин
Для збільшення ефективності ДФС, необхідно підвищити зарплати працівникам служби, - Сергій Солодченко 12:10
Кількість проведених тестів на коронавірус рекордно зросла 13:28
Злочини, скоєні в бюджетній сфері: Фільчаков відзвітував про результати роботи органів Харківської прокуратури за 2020 рік 18:28
Слідчий НАБУ проігнорував допит, на який він викликав голову ОАСК Павла Вовка 10:19
Лікарі вимагають відновити гуманітарні поставки противірусного препарату, заблоковані АМКУ, — документ 10:19
більше новин
Старт відбувся. "Інтелект молоді – Києву!" – на вулицях та у метро столиці! 12:14
Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України, через 5 років після його смерті 14:48
МЗС України закликає керівництво Білорусі розслідувати факти застосування сили до протестувальників 16:30
У Білорусі оголосили безстроковий національний страйк 22:26
Ціна на електроенергію в Україні знизилася, і вона нижча, ніж у Німеччині і Франції 11:09
більше новин
В Україні знову почала зростати захворюваність COVID-19 і піднялася на 10%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok