Кількість нових випадків коронавірусу в Києві зменшилася

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 17 серпня у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 88 осіб до 10 730, померлих - на 1 до 155.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко в соціальній мережі Facebook, передають Українськi Новини.

"Кількість хворих на коронавірус в Києві збільшилася за минулу добу на 88 осіб. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 155 киян. На сьогодні в столиці вже 10 730 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - написав він.

Захворіли 47 жінок у віці від 18 до 70 років і 34 чоловіки у віці від 20 до 79 років, а також 2 дівчинки 11 і 14 років і 5 хлопчиків від 5 до 17 років.

Також серед хворих 4 медики.

У столичні лікарні госпіталізовано 8 осіб, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Дарницькому районі - 17, Голосіївському - 13, у Святошинському і Дніпровському - по 11.

Як повідомляли Українськi Новини, зробити тест на COVID-19 в Києві можна як за гроші, так і бесплатно.

Крім того, в Києві і двох областях зайнято більше 50% ліжок для пацієнтів з COVID-19.

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