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18 серпня 2020, вівторок, 09:35 9
Суспільство 2020-08-18T10:30:02+03:00
Українські Новини
В Україні знову почала зростати захворюваність COVID-19 і піднялася на 10%

В Україні знову почала зростати захворюваність COVID-19 і піднялася на 10%

Ольга Фандорина
Карантин, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

17 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 616 до 94 436, кількість тих, що померли від захворювання - на 27 осіб до 2 116 в порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 10,4 %, нових летальних випадків - на 28,6%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українськi Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 18 серпня в Україні зареєстровано 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 116 летальних, 48 925 людей вилікувались.

За добу зафіксовано 1 616 нових випадків захворювання, видужала 761 особа, померло 27 осіб.

Таким чином, 17 серпня показник нових хворих за добу був більше, ніж видужали - 1 616 проти 761.

Кількість нових випадків захворювання 17 серпня склало 1,7% від загальної кількості хворих на 16 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на у тро 18 серпня склала 43 395 осіб, що на 1,9% більше в порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (12 260), в Києві (10 730) та Чернівецькій області (7 954 ). У Рівненській області зафіксовано 7 828 випадків коронавірусної інфекції, в Івано-Франківській - 6 959 випадків, в Закарпатській - 6 435, в Харківській - 6 360, в Одеській - 5 158, у Волинській - 4 792, у Київській - 4 620 , в Тернопільській - 3 902, у Вінницькій - 3 272, у Житомирській - 2 497, у Дніпропетровській - 1 772, у Хмельницькій - 1 628 випадків. 1 250 випадків виявлено в Чернігівській області, 1 167 випадків - в Черкаській, 1 154 випадки - в Запорізькій, 1 100 випадків - в Донецькій, 966 випадків - в Сумській, 832 випадки - в Миколаївській, 746 випадків - в Кіровоградській, 565 випадків - в Полтавській, 304 випадки - в Херсонській і 185 випадків - в Луганській області.

Як повідомляли Українськi Новини, 13 серпня було госпіталізовано 330 хворих на коронавірус.

11 серпня було госпіталізовано 288 хворих на коронавірусну інфекцію.

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