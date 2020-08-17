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17 серпня 2020, понеділок, 16:38 7
Медицина 2020-08-17T18:30:02+03:00
Українські Новини
Кількість госпіталізованих з коронавірусом зменшилася втричі порівняно з минулою добою

Кількість госпіталізованих з коронавірусом зменшилася втричі порівняно з минулою добою

Надежда Комендантова
Госпіталізація, Пандемія, Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, Хворі на коронавірус
Лікарня. Фото: Інформатор
Лікарня. Фото: Інформатор

16 серпня 213 хворих на коронавірусну інфекцію було госпіталізовано.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За останню добу було госпіталізовано 213 осіб", — сказав він.

Серед 1 464 осіб, у яких 16 серпня було підтверджено коронавірусна інфекція, 78 дітей і 69 медпрацівників.

Всього з початку епідемії захворіли 6 374 дитини і 9 753 медпрацівника.

Згідно з повідомленням Центру громадського здоров'я, з початку епідемії госпіталізація знадобилася 22 266 хворим.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів за весь час епідемії потребували 683 хворих на коронавірус.

Станом на ранок 17 серпня в лікарнях перебувають 5 490 людей, 150 з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Серед тих, хто одужав, 7 198 медпрацівників.

Як повідомляли Українськi Новини, у гуртожитку КПІ на коронавірус захворіли майже всі курсанти.

11 серпня було  госпіталізовано 288 хворих на коронавірусну інфекцію.

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