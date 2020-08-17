Кількість госпіталізованих з коронавірусом зменшилася втричі порівняно з минулою добою

16 серпня 213 хворих на коронавірусну інфекцію було госпіталізовано.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За останню добу було госпіталізовано 213 осіб", — сказав він.

Серед 1 464 осіб, у яких 16 серпня було підтверджено коронавірусна інфекція, 78 дітей і 69 медпрацівників.

Всього з початку епідемії захворіли 6 374 дитини і 9 753 медпрацівника.

Згідно з повідомленням Центру громадського здоров'я, з початку епідемії госпіталізація знадобилася 22 266 хворим.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів за весь час епідемії потребували 683 хворих на коронавірус.

Станом на ранок 17 серпня в лікарнях перебувають 5 490 людей, 150 з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

Серед тих, хто одужав, 7 198 медпрацівників.

Як повідомляли Українськi Новини, у гуртожитку КПІ на коронавірус захворіли майже всі курсанти.

11 серпня було госпіталізовано 288 хворих на коронавірусну інфекцію.

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