Кількість проведених тестів на коронавірус рекордно зросла

У понеділок, 17 серпня, було проведено 15 120 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 41,3% більше в порівнянні з попередньою добою , і 13 172 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що в 3,9 раза більше.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу загалом було проведено 28 292 тестування, з них 15 120 методом ПЛР, а також 13 172 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 315 409 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 18 серпня надійшло 1 868 повідомлень про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року надійшло 151 885 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, тест на коронавірус можна зробити як за гроші, так і безкоштовно – де і в яких випадках робити тест на коронавірусну інфекцію буде безкоштовно.

Тим часом в Києві 17 серпня кількість нових випадків захворювання на коронавірус збільшилася на 88 осіб до 10 730, померлих - на 1 до 155.

З початку тижня столиця знаходиться в "жовтій зоні" карантину й відтепер на вулицю не можна виходити без документів, а також діють обмеження в роботі розважальних закладів й заборона на роботу хостелів.

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