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17 серпня 2020, понеділок, 10:29 8
Медицина 2020-08-17T12:15:02+03:00
Українські Новини
Кількість проведених тестів на коронавірус за добу скоротилася на третину

Кількість проведених тестів на коронавірус за добу скоротилася на третину

Надежда Комендантова
Карантин, коронавірус в Україні, Тест на коронавірус, смертність від коронавірусу
ПЛР-тести на коронавірус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЛР-тести на коронавірус. Фото: facebook.com/pokrovambf

У той час, як другий день поспіль в Україні знижується захворюваність і смертність від коронавірусу, 16 серпня було проведено 10 700 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 32,1% менше в порівнянні з попередньою добою, і 3 362 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 39,9% менше в порівнянні з 15 серпня.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в загальному було проведено 14 062 тестувань, з них 10 700 методом ПЛР, а також 3 362 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 300 289 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 17 серпня надійшло 1 490 повідомлень про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року надійшло 150 017 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, 15 серпня було проведено 15 768 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР, що на 24,8% менше в порівнянні з 14 серпня, і 5 595 досліджень методом ІФА, що в 3,3 раза менше в порівнянні з попередньою добою.

Тим часом, зробити тест у Києві можна як за гроші, так і безкоштовно.

Відсьогодні Київ знаходиться в "жовтій" зоні карантину. Серед обмежень - заборона на роботу хостелів, обмеження в роботі розважальних закладів, а також заборона на перебування на вулиці без документів.

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