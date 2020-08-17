Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій ще 2,1 млрд гривень

Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсій серпня згідно із затвердженим графікомю 17 серпня на пенсійні виплати спрямовано 2,1 мільярда гривень.

Про це сказано в повідомленні Пенсійного фонду в Facebook.



"17 серпня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня. На пенсійні виплати спрямовано 2,1 мільярда гривень", — сказано в ньому.



З початку місяця профінансовано пенсій на суму 26,6 мільярда гривень, що становить 67,4% від потреби місяця.



Зазначається, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Фінансування пенсій. Інфографіка: Пенсійний фонд



Як повідомляли Українські Новини, з слів Шамбіра, для того, щоб розмір пенсій підвищувався, потрібно починати з підвищення заробітної плати.



Також експерт вважає, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання долара до 30 гривень.



Крім того, будуть чи працюючі пенсіонери вибирати між пенсією і зарплатою.



Тим часом в разі підвищення мінімалки Пенсійний фонд додатково отримає близько 1,7 млрд гривень.

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