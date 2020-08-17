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17 серпня 2020, понеділок, 18:07 8
Зовнішня політика 2020-08-17T19:00:16+03:00
Українські Новини
Україна вперше відкликає посла з Білорусі

Україна вперше відкликає посла з Білорусі

Валерия Драгомирова
Посол, Білорусь, МЗС України, Дмитро Кулеба, Українсько-білоруські відносини, посол України в Білорусі, виклик посла
МЗС. Фото: оxu.az
МЗС. Фото: оxu.az

Міністерство закордонних справ (МЗС) після недавніх заяв Президента Білорусі Олександра Лукашенка і видачі бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", що воювали на Донбасі, Росії, а не Україні, викликало посла Ігоря Кизима на консультації для оцінки перспектив двосторонніх відносин.

Про це сказано в заяві МЗС, передають Українські Новини.

"У минулу п'ятницю офіційний Мінськ передав затриманих "вагнерівців" у Росію, незважаючи на наявність всіх правових і моральних підстав передати їх Україні. Цей крок підірвав довіру між нашими країнами і завдав важкого удару нашим двостороннім відносинам. Після цього Олександр Лукашенко неодноразово і абсолютно безпідставно звинувачував Україна в недружніх кроках проти Білорусі", — сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Офіційні повідомлення Білорусі про можливе залучення Росії до врегулювання ситуації, на думку міністра, несуть загрози регіональній безпеці і особистій безпеці громадян.

"Сукупність фактів і дій, а також розвиток подій в Білорусі, суспільство якої висловило вотум недовіри до офіційних результатів виборів президента Білорусі, кардинально змінює ситуацію в українсько-білоруських відносинах. З огляду на це, я прийняв рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима на консультації до Києва для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин в новій реальності, що склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням всього комплексу чинників", — повідомив Кулеба.

Він акцентував, що Україна вдається до такого кроку в стосунках з Білоруссю вперше.

"Робимо це виключно через неприпустимі дії Мінська. Запевняю, що ми будемо жорстко захищати свої національні інтереси. При цьому виклик посла на консультації жодним чином не вплине на нашу здатність забезпечувати права і законні інтереси громадян України на території Білорусі. Користуючись нагодою, хочу нагадати, що в зв'язку із загостренням безпекової ситуації в Білорусі, МЗС України вже рекомендувало утриматися від поїздок в цю країну. Тим, хто вже перебуває в Білорусі, МЗС радить уникати масових заходів та місць скупчення громадян", — зазначив він.

Виклик посла на консультації до столиці — одна з форм дипломатичного реагування, яка застосовується для демонстрації невдоволення політикою або недружніми діями іноземної держави, в якій цей посол акредитований.

Як повідомляли Українськi Новини, МЗС України закликає владу Білорусі не допускати переслідування та насилля щодо протестувальників.


Крім того, МЗС України обурене звинуваченнями Білорусі в дестабілізації ситуації.

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