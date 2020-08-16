У Білорусі оголосили безстроковий національний страйк

В той час, як в неділю, на мітинг проти режиму Лукашенка вийшли понад 200 тисяч осіб, з понеділка, 17 серпня, в Білорусі оголошено загальнонаціональний страйк.

Таке повідомлення опублікували відразу кілька опозиційних Telegram-каналів, в тому числі Nexta.

"Із завтрашнього дня оголошується загальнонаціональний страйк до дотримання вимог народу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Олександр Лукашенко вийшов до учасників мітингу, організованого в його підтримку, де заявив, що Україна "наказує провести нові вибори в Білорусі", в той час, як Офіс Президента спростовує заяву, що Україна закликала провести нові вибори в Білорусі.

Крім того, Лукашенко заявив, що Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки Білорусі.

На Марші свободи, який проходить у багатьох містах Білорусі, противники режиму Олександра Лукашенка висунули три головні вимоги: відставка президента, звільнення всіх раніше затриманих активістів, а також покарання всіх винних у побитті та тортурах.

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