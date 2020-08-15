Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки в Білорусі — Лукашенко

Олександр Лукашенко заявив, що домовився Володимиром Путіним про допомогу Росії по забезпеченню безпеки Білорусі, де оголосили офіційні результати виборів, у разі зовнішніх воєнних загроз. Про це глава держави заявив сьогодні, 15 серпня, на нараді в Центрі стратегічного управління у Міністерстві оборони Білорусі, передає БЕЛТА .

"Коли мова йде про військової складової, у нас є договір з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ. Якраз ці моменти підходять під цей договір. Тому сьогодні з Президентом Росії у мене відбувся тривала, грунтовна розмова про ситуацію. Повинен сказати, мене навіть здивувало - абсолютно обізнаний про те, що відбувається", - зазначив Лукашенко.

За його словами, вони з Путіним домовилися, що при першому ж запиті буде надана всебічна допомога по забезпеченню безпеки Республіки Білорусь.

Як повідомляли Українські Новини, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка склала 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг чинний Президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.