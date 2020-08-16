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  • Лукашенко вийшов до учасників мітингу, організованого на його підтримку
16 серпня 2020, неділя, 15:15 10
Європа 2020-08-16T15:30:01+03:00
Українські Новини
Лукашенко вийшов до учасників мітингу, організованого на його підтримку

Лукашенко вийшов до учасників мітингу, організованого на його підтримку

Елена Новикова
Білорусь, Олександр Лукашенко, Президент Білорусі, Мітинги в Білорусі

До Будинку уряду в Мінську, де в неділю, 16 серпня, пройде акція прихильників президента Білорусі Олександра Лукашенка, а також марш опозиції, приїхав кортеж глави держави. Пізніше Лукашенко піднявся на трибуну з промовою. Про це повідомляє місцеве видання TUT.by.

Дорогі друзі. Дякую вам, що прийшли", - сказав Лукашенко.

Він почав дякувати жителів усіх регіонів Білорусі. У відповідь люди кричали "ми вас любимо".

Олександр Лукашенко заявив, що він не хотів кликати людей на площу, адже у них багато справ і що це не його вина, що довелося покликати їх на площу.

"Я пам'ятаю 90-е. Тут стояли люди, робітники, з каструлями і чайниками просили їсти. Просили нагодувати дітей. Я все це бачив з того вікна. І тоді я поклявся допомогти вам і не допустити в долі білорусів площ", - додав Лукашенко.

Трансляцію з місця подій веде білоруське видання "Радыё Свабода".

 

Як повідомляли Українські Новини, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка склала 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг чинний Президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.

Після оприлюднення даних офіційного екзитполу, тисячі людей в Білорусі вийшли на акції протесту. Між ними та правоохоронцями сталися численні сутички.

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