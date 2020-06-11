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11 червня 2020, четвер, 12:58 63
Верховна Рада і партії 2020-06-11T15:00:03+03:00
Українські Новини
Вакарчук йде з Ради. Другий раз

Вакарчук йде з Ради. Другий раз

Валерия Драгомирова
Депутат, Голос, Святослав Вакарчук, Верховна Рада, партія
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Святослав Вакарчук вирішив достроково скласти повноваження депутата парламенту після того, як з 20 травня перестав ходити на засідання Ради. 

Про це він сказав журналістам на брифінгу в четвер, передають Українські Новини.

"Сьогодні зареєстрував заяву про складання повноважень мною народного депутата України, воно зареєстровано і сподіваюся найближчим часом отримає своє належне розгляд", - сказав він.

При цьому Вакарчук зазначив, що залишається в партії і анонсував великий освітній проєкт, який має намір представити пізніше.

На думку депутата, він вже частково виконав свою місію в парламенті.

"Також я хотів би звернутися до персональних своїх "Хейтерів" і ворогів. Ви можете продовжувати безуспішно лити свій інформаційний бруд на мене .. Але перестаньте чіпати мою партію ... Тому план такий - я відходжу в сторону, ви зі своїм гівном - зі мною, а партія впевнено йде вперед", - підсумував Вакарчук.

В 2008 році Рада вже достроково припиняла повноваження депутата від фракції Блоку "Наша Україна - Народна Самооборона" музиканта Вакарчука.

Як повідомляли Українськi Новини,  за даними соцопитування, за рейтингом "Партія Шарія" обігнала партію Вакарчука. Також Вакарчук увійшов до трійки політиків, яким люди найбільше не довіряють.

Тим часом, Вакарчук задекларував три квартири в Києві, рояль і 3,7 млн гривень доходів.

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