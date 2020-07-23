Під Чорнобилем спіймали людей з радіоактивними грибами та ягодами

У Київській області поліцейські затримали людей, які збирали ягоди та гриби в зоні відчуження, де ще недавно були пожежі. Про це повідомляють в пресслужбі поліції Київської області. Грибники згодом хотіли вивезти зібране з Чорнобиля. "Правоохоронці вилучили зібрані ягоди і гриби, які громадяни намагалися перемістити за межі зони без відповідного дозволу та проведення дозиметричного контролю. Також правоохоронці вилучили автомобіль, на якому порушники намагалися перемістити радіаційний "урожай"", - говориться в повідомленні поліції. Наголошується, що вивести із зони відчуження намагалися вивезти 300 кг лісових ягід і 20 кг грибів. Вимірювання показали, що рівень цезію та стронцію у них удвічі перевищує допустимі норми. Лисички. Фото: прес-служба поліції Київської області Ягоди. Фото: прес-служба поліції Київської області Грибник з Чорнобиля. Фото: прес-служба поліції Київської області Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальну справу через пожежу в Чорнобильській зоні. Також правоохоронці знайшли палія трави, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні. Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що радіаційний фон у Києві та Київській області знаходиться в межах норми.