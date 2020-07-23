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23 липня 2020, четвер, 19:55 4
Події 2020-07-23T21:15:01+03:00
Українські Новини
Під Чорнобилем спіймали людей з радіоактивними грибами та ягодами

Під Чорнобилем спіймали людей з радіоактивними грибами та ягодами

Кира Молчанова
Чорнобильська зона відчуження, Радіація, радіаційна небезпека
Урожай чорнобильських ягід. Фото: прес-служба поліції Київської області
Урожай чорнобильських ягід. Фото: прес-служба поліції Київської області

У Київській області поліцейські затримали людей, які збирали ягоди та гриби в зоні відчуження, де ще недавно були пожежі.

Про це повідомляють в пресслужбі поліції Київської області.

Грибники згодом хотіли вивезти зібране з Чорнобиля.

"Правоохоронці вилучили зібрані ягоди і гриби, які громадяни намагалися перемістити за межі зони без відповідного дозволу та проведення дозиметричного контролю. Також правоохоронці вилучили автомобіль, на якому порушники намагалися перемістити радіаційний "урожай"", - говориться в повідомленні поліції.

Наголошується, що вивести із зони відчуження намагалися вивезти 300 кг лісових ягід і 20 кг грибів.

Вимірювання показали, що рівень цезію та стронцію у них удвічі перевищує допустимі норми.

Лисички. Фото: прес-служба поліції Київської областіЛисички. Фото: прес-служба поліції Київської області

Ягоди. Фото: прес-служба поліції Київської областіЯгоди. Фото: прес-служба поліції Київської області

Грибник з Чорнобиля. Фото: прес-служба поліції Київської областіГрибник з Чорнобиля. Фото: прес-служба поліції Київської області

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальну справу через пожежу в Чорнобильській зоні. Також правоохоронці знайшли палія трави, який влаштував пожежу в Чорнобильській зоні.

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що радіаційний фон у Києві та Київській області знаходиться в межах норми.

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