З початку року дикорослими грибами отруїлися вже 14 людей

Поки під Києвом розпочався грибний сезон і в соцмережах масово хваляться урожаєм, з початку поточного року 14 осіб, у тому числі 4 дітей, отруїлися дикорослими грибами.

Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"Протягом цього року в Україні зареєстрували 13 випадків отруєння дикорослими грибами. Внаслідок цього станом на 4 червня захворіло 14 осіб, з них четверо - діти", - сказано в ньому.

Наголошується, що летальних випадків не було.

У 3 випадках причиною отруєння стало вживання маринованих грибів, у 8 випадках - відварних і смажених; усі вони були приготовані в домашніх умовах.

Ще у 2 випадках двоє дітей їли сирі гриби.

А в минулому році грибники зібрали під Києвом небувалий врожай грибів - підберезників.

Також раніше на Закарпатті грибники зібрали за один раз 150 кілогрів грибів.

Також на грибній фермі під Києвом виростили найбільшу печерицю.