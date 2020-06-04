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04 червня 2020, четвер, 16:12 6
Суспільство 2020-06-04T20:15:04+03:00
Українські Новини
З початку року дикорослими грибами отруїлися вже 14 людей

З початку року дикорослими грибами отруїлися вже 14 людей

Ольга Фандорина
Отруєння, Отруєння грибами
Білий гриб. Фото Ірина Кох
Білий гриб. Фото Ірина Кох

Поки під Києвом розпочався грибний сезон і в соцмережах масово хваляться урожаєм, з початку поточного року 14 осіб, у тому числі 4 дітей, отруїлися дикорослими грибами.

Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"Протягом цього року в Україні зареєстрували 13 випадків отруєння дикорослими грибами. Внаслідок цього станом на 4 червня захворіло 14 осіб, з них четверо - діти", - сказано в ньому.

Наголошується, що летальних випадків не було.

У 3 випадках причиною отруєння стало вживання маринованих грибів, у 8 випадках - відварних і смажених; усі вони були приготовані в домашніх умовах.

Ще у 2 випадках двоє дітей їли сирі гриби.

А в минулому році грибники зібрали під Києвом небувалий врожай грибів - підберезників.

Також раніше на Закарпатті грибники зібрали за один раз 150 кілогрів грибів.

Також на грибній фермі під Києвом виростили найбільшу печерицю.

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