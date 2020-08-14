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14 серпня 2020, пʼятниця, 11:05 14
Події 2020-08-14T13:45:03+03:00
Українські Новини
Чорниця з фоном. Як у Чорнобильській зоні збирають ягоди для київських ринків

Чорниця з фоном. Як у Чорнобильській зоні збирають ягоди для київських ринків

Кира Молчанова
Чорнобильська зона відчуження, Чорнобиль, Поліція, чорниця, зона відчуження
Радіоактивна чорниця
Радіоактивна чорниця

Влітку в Чорнобильській зоні відчуження затримують цілі групи збиральників ягід, які потім продають на ринках Києва за ціною від 110 гривень за кілограм. Однак така ягода небезпечна для здоров'я, а перебувати в зоні відчуження без дозволу – протизаконно.

Видання "Сегодня" з'ясовувало, як збирають радіоактивні ягоди в зоні відчуження.

За словами начальника відділу поліції зони ЧАЕС ГУ НП у Київській області Яна Обжелянського, протягом нинішнього сезону силами поліції було виявлено 17 фактів нелегального збору чорниці. Найбільшим було затримання двох братів з 300 кг ягід.

Вони приїхали з Рівненської області. Там у селах багато людей влітку заробляють збиранням ягід та грибів. Деякі їдуть в зону відчуження, де ягід більше, конкуренції менше, а за збирання чорниці не потрібно платити.

Крім чорниці, у Чорнобилі збирають гриби. У поліції розповіли, що з початку року спіймали 3 грибників у зоні відчуження. Також виявили один випадок збору рогів. З них потім збиралися робити предмети декору. Також із зони відчуження вивозять деревину та метал. Крім того, поліцейські затримують "сталкерів". В тому числі іноземних. Вони проникають в Чорнобиль заради екстремального туризму.

Тим часом доза радіації в таких ягодах перевищує допустимі норми в 2 рази. Відрізнити на око нормальну чорницю від зараженої неможливо. Такі ягоди потрапляють на стихійні ринки, а звідти – до покупця.

Як повідомляли Українські Новини, житомирські прикордонники у чорнобильській зоні відчуження, затримали двох громадян Німеччини, які збиралися без дозволу екстремально відпочивати.

Раніше, 4 квітня, спалахнула велика пожежа в Чорнобилі. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Пізніше поліціянтам вдалося зайти палія – 27-річного жителя села Рагівка, який підпалив траву для забави.

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