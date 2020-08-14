У Києві з понеділка заборонили виходити на вулицю без документів — місто у "жовтій" зоні карантину

Через віднесення Києва до "жовтої зони" епіднебезпеки поширення COVID-19 влада міста заборонила виходити на вулицю без документів з 17 серпня .

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передають Українські Новини.

Також, з слів Кличка, з 17 серпня заборонено самовільно залишати місця самоізоляції громадянам, які в них перебувають.

Заборонено також проведення масових спортивних та релігійних заходів за участю понад 1 людину на 5 кв. м.

У кінотеатрах дозволяється займати не більш ніж 50% місць.

Перевезення пасажирів у громадському транспорті буде здійснюватися виключно на сидячих місцях.

Такі заходи діятимуть з 17 серпня.

Як повідомляли Українськi Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в четвер заявив, що Київ віднесений до "жовтої зони" епіднебезпеки поширення COVID-19.



Крім того, МОЗ оновив список "червоної зони" . У "червону зону" потрапили три міста і п'ять районів.



Тим часом в Києві знову збільшилася кількість хворих на коронавірус за добу.