"Укрзалізниця" закриє посадку на трьох станціях "червоної зони": де можна буде сісти на поїзд

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" закриє продаж квитків зі станцій "Самбір" (Львівська область), "Дубно" і "Клевань" (обидва Рівненська область) на 6 пар поїздів з 17 серпня через потрапляння їх в "червону зону". Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українськi Новини. За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на цих залізничних станціях здійснюватиметься тільки висадка пасажирів без посадки. Зі станцій "Самбір", "Дубно" і "Клевань" не продаватимуться проїзні документи на поїзди: №98\/97 "Ковель - Київ", №49\/50 "Київ - Трускавець", №45\/46 "Ужгород - Лисичанськ", №231\/232 "Івано-Франківськ - Генічеськ", №217\/218 "Київ - Рахів", №743\/744 "Київ - Львів". Як повідомляли Українські Новини, з 3 серпня діє поділ регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації. Крім того, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня. Також повідомлялося, які обмеження "жовтої зони" будуть діяти в Києві з понеділка.