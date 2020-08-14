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14 серпня 2020, пʼятниця, 17:26 9
Суспільство 2020-08-14T18:30:02+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" закриє посадку на трьох станціях "червоної зони": де можна буде сісти на поїзд

"Укрзалізниця" закриє посадку на трьох станціях "червоної зони": де можна буде сісти на поїзд

Ольга Фандорина
Карантин, Укрзалізниця, Рух поїздів, червона зона, жовта зона
"Укрзалізниця"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" закриє продаж квитків зі станцій "Самбір" (Львівська область), "Дубно" і "Клевань" (обидва Рівненська область) на 6 пар поїздів з 17 серпня через потрапляння їх в "червону зону".

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українськi Новини.

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на цих залізничних станціях здійснюватиметься тільки висадка пасажирів без посадки.

Зі станцій "Самбір", "Дубно" і "Клевань" не продаватимуться проїзні документи на поїзди: №98/97 "Ковель - Київ", №49/50 "Київ - Трускавець", №45/46 "Ужгород - Лисичанськ", №231/232 "Івано-Франківськ - Генічеськ", №217/218 "Київ - Рахів", №743/744 "Київ - Львів".

Як повідомляли Українські Новини, з 3 серпня діє поділ регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації.

Крім того, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

Також повідомлялося, які обмеження "жовтої зони" будуть діяти в Києві з понеділка.

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