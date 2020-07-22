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22 липня 2020, середа, 18:03 16
Медицина 2020-07-22T19:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін поділив регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони. Що це значить

Кабмін поділив регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони. Що це значить

Ирина Николенко
Карантин, Коронавірус, Продовження карантину, Карантин в Україні, зони, зони карантину
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

Уряд розділило регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони в залежності від епідемічної ситуації з 1 серпня, продовживши карантин до 31 серпня.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"Залежно від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях встановлюється "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Рівень буде визначатися автоматизованим програмним забезпеченням на основі певних алгоритмів і зібраних даних і буде затверджуватися національною комісією техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

При цьому базовим рівнем моніторингу буде рівень показників області.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях (не більше ніж 50%), кількість тестувань на 100 тис. населення (не менше ніж 24), динаміка збільшення кількості нових випадків (не більш ніж 10%), коефіцієнт виявлення захворювання (не більше ніж 11%).

"Коли немає перевищень, область і райони знаходяться в "зеленій" зоні", – прокоментував Степанов.

При цьому навіть в "зеленій" зоні буде обов'язковим використання масок або респіраторів в громадських будівлях, проведення масових заходів буде обмежено в розрахунку не більше 1 відвідувача на 5 кв. м.

Також збережеться обмеження перевезень пасажирів у громадському транспорті у межах кількості сидячих місць.

Області і райони, що знаходяться в "зеленій" зоні не потребуватимуть посилення карантинних обмежень.

Перехід між зонами буде здійснюватися при перевищенні критеріїв протягом 5 днів поспіль.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував продовження карантину в Україні до осені.

В той час, Президент Володимир Зеленський виступає проти продовження карантину в Україні більш ніж на місяць.

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