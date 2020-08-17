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17 серпня 2020, понеділок, 10:44 13
Фінанси 2020-08-17T14:15:03+03:00
Українські Новини
Курс долара та євро в обмінниках продовжує знижуватися. Курс валюти на 17 серпня

Курс долара та євро в обмінниках продовжує знижуватися. Курс валюти на 17 серпня

Елена Новикова
НБУ, курс євро, Офіційний курс валют, Курс долара в обмінниках
Курс гривні в київських обмінних пунктах на 17 серпня
Курс гривні в київських обмінних пунктах на 17 серпня

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився у порівнянні з 14 серпня на 2,40 коп. до 27,5206 UAH / USD, курс купівлі знизився на 2,54 коп. до 27,2416 UAH / USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро знизився на 3,18 коп. до 31,9545 UAH / EUR, курс продажу знизився на 2,32 коп. до 32,5129 UAH / EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,2416 27,5206 31,9545 32,5129 3,31 3,89
Максимальний 27,4000 27,8000 32,2200 32,9000 3,73 5,00
Мінімальний 27,0500 27,3900 31,6500 32,1500 2,30 3,72

Як повідомляли Українські Новини, експерти вважають, що курс долара у 2020 буде рости.

Також міністр фінансів Сергій Марченко розповів, чи чекати в Україні долар по 30.

Крім того, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 серпня, на 6, 09 коп. до 27,3474 UAH / USD.

Раніше глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що ключові принципи роботи НБУ на міжбанку збережуться при новому керівництві.

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