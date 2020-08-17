Гривня продовжує зміцнюватися. Офіційний курс нацвалюти на початку тижня

Після того, як у попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 14-16 серпня, на 11,83 коп. до 27,4083 UAH/USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 серпня, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,8470 1 долар США 27,3474 1 швейцарський франк 30,0422 10 ієн 2,5641 10 російських рублів 3,7328

Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився у порівнянні з 13 серпня на 9,78 коп. до 27,5616 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 11,57 коп. до 27,2756 UAH/USD.

Міністр фінансів заявляє, що передумов для курсу в 30 гривень за долар він не бачить, проте експерт стверджує, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання до 30U AH/USD.

Крім того, аналітики вважають, що до кінця року середньорічна вартість американського долара у 2020 році становитиме 27 гривень.

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