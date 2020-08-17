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17 серпня 2020, понеділок, 05:00 11
Економіка 2020-08-17T11:30:03+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує зміцнюватися. Офіційний курс нацвалюти на початку тижня

Гривня продовжує зміцнюватися. Офіційний курс нацвалюти на початку тижня

Надежда Комендантова
курс гривні, курс гривні до долара, курс гривні на міжбанку
Гривня.
Гривня.

Після того, як у попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 14-16 серпня, на 11,83 коп. до 27,4083 UAH/USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 серпня, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,8470
1 долар США 27,3474
1 швейцарський франк 30,0422
10 ієн 2,5641
10 російських рублів 3,7328

Як повідомляли "Українські Новини", у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився у порівнянні з 13 серпня на 9,78 коп. до 27,5616 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 11,57 коп. до 27,2756 UAH/USD.

Міністр фінансів заявляє, що передумов для курсу в 30 гривень за долар він не бачить, проте експерт стверджує, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання до 30U AH/USD.

Крім того, аналітики вважають, що до кінця року середньорічна вартість американського долара у 2020 році становитиме 27 гривень.

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