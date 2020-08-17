НБУ збереже плаваючий курс гривні, — Шевченко

У той час, як Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 17 серпня, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH/USD, пливуче курсоутворення та ключові принципи роботи НБУ на міжбанку збережуться при новому керівнику банку. Нацбанк, як і раніше, буде згладжувати надмірні коливання курсу, як в одну так і в іншу сторону.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав глава НБУ Кирило Шевченко.

"Пливучий курс, а отже, показує попит та пропозицію на ринку. Минулого року був досить великий приплив валюти в країну, пропозиція перевищувала попит, і гривня зміцнювалася. І це нормально для ринку - гривня повинна не тільки девальвувати, але і зміцнюватися", - заявив Шевченко.

Разом з тим, за його словами, НБУ не буде публікувати точні критерії, за якими він визначає, коли йому потрібно виходити на ринок з інтервенціями.

"Ці критерії публікувати не будемо, бо вони тільки розв'яжуть руки для валютних спекуляцій. Якщо учасники ринку будуть наперед знати, коли НБУ виходить на ринок, вони будуть використовувати це для отримання спекулятивних доходів", - сказав глава НБУ.

Він вважає, що питання прийнятної курсової волатильності можна обговорювати. Але при цьому, як зазначив Шевченко, було б неправильно говорити про те, що така волатильність, як було з початку минулого року, є нормальним для ринку України.

Як повідомляли Українські Новини, експерти вважають, що курс долара в 2020 буде рости.

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