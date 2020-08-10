Перенесення робочих днів на 2021 рік: Кабмін підготував графік

І поки в українців до кінця року залишилося два додаткових вихідних, Кабінет Міністрів планує у 2021 році перенести 3 робочих дня, наближених до свят.

Проєкт розпорядження опублікований на сайті Федерації профспілок України.

Згідно з розпорядженням, пропонується перенести робочий день п'ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня (7 січня - Різдво); робочий день понеділка, 23 серпня, рекомендується перенести на суботу, 28 серпня (24 серпня - День незалежності); п'ятниці, 15 жовтня, - на суботу, 23 жовтня (14 жовтня - День захисника України).

Зазначається, що рекомендації стосуються підприємств, установ і організацій, для працівників яких встановлено 5-денний робочий тиждень з 2 вихідними днями (субота та неділя), за винятком органів Пенсійного фонду, державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта", банківських установ та Державної казначейської служби.

Спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні встановлює Національний банк.

Як повідомляли Українськi Новини, в серпні українців чекає додатковий вихідний на День Незалежності.