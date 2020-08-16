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16 серпня 2020, неділя, 16:30 14
Кабмін 2020-08-16T18:00:02+03:00
Українські Новини
МЗС України закликає керівництво Білорусі розслідувати факти застосування сили до протестувальників

МЗС України закликає керівництво Білорусі розслідувати факти застосування сили до протестувальників

Елена Новикова
Білорусь, МЗС України, Україна-Білорусь, політичні переслідування
МЗС України. Фото: охи.az
МЗС України. Фото: охи.az

Міністерство закордонних справ України закликає керівництво Білорусі не допустити переслідувань із політичних мотивів і розслідувати факти неправомірного застосування сили до мирних протестувальників.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"МЗС України констатує, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Республіки Білорусь не викликають довіри в білоруському суспільстві", - йдеться в ньому.

Наголошується, що МЗС поділяє позицію, висловлену Європейським Союзом, щодо виборів у Білорусі.

Україна надзвичайно стурбована випадками необґрунтованою жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців.

"Закликаємо керівництво Білорусі не допустити подальших переслідувань з політичних мотивів своїх опонентів і тих громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст продемонструвати свою позицію, а також ретельно розслідувати всі факти неправомірного застосування сили проти мирних протестувальників", - підкреслили в МЗС.

Як повідомляли Українські Новини, Олександр Лукашенко вийшов до учасників мітингу, організованого в його підтримку.

9 серпня в Білорусі пройшли вибори президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка склала 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг діючий Президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.

Після оприлюднення даних офіційного екзитполів, тисячі людей в Білорусі вийшли на акції протесту.

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