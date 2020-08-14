Міжбанк в кінці тижня закрився зміцненням гривні

В п'ятницю, 14 серпня, на міжбанківському валютному ринку к урс гривні зміцнився на 5 коп. до 27,33 UAH/USD після зміцнення в четвер на 12 копійок

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,33-27,35 UAH/USD, потім котирування виросли до 27,35-27,38 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,31-27,33 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 15,12% з 23,74 UAH/USD до 27,33 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 13 серпня на 9,78 коп. до 27,5616 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 11,57 коп. до 27,2756 UAH/USD.

Крім того, аналітики вважають, що до кінця року середньорічна вартість американського долара у 2020 році складе 27 гривень.

Міністр фінансів заявляє, що передумов для курсу в 30 гривень за долар він не бачить, проте експерт стверджує, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання до 30 UAH/USD.