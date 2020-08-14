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14 серпня 2020, пʼятниця, 17:16 6
Фінанси 2020-08-14T18:00:01+03:00
Українські Новини
НБУ зміцнив гривню. Яким буде офіційний курс нацвалюти на початку тижня

НБУ зміцнив гривню. Яким буде офіційний курс нацвалюти на початку тижня

Надежда Комендантова
Курс НБУ, курс гривні до долара, курс гривні на міжбанку, курс гривні до рубля
Курс гривні.
Курс гривні.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 серпня, на 6,09 коп. до 27,3474 UAH / USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14-16 серпня, на 11,83 коп. до 27,4083 UAH / USD.

Офіційний курс гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,8470
1 долар США 27,3474
1 швейцарський франк 30,0422
10 ієн 2,5641
10 російських рублів 3,7328

Як повідомляли Українські Новини, в п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився у порівнянні з 13 серпня на 9,78 коп. до 27,5616 UAH / USD, курс купівлі - знизився на 11,57 коп. до 27,2756 UAH / USD.

Міністр фінансів заявляє, що передумов для курсу в 30 гривень за долар він не бачить, проте експерт стверджує, що підвищення мінімалки призведе до подорожчання до 30U AH / USD.

Крім того, аналітики вважають, що до кінця року середньорічна вартість американського долара у 2020 році складе 27 гривень.

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