Там було море крові. Випущені з СІЗО білоруси розповіли про тортури й знущання

З СІЗО в Мінську почали випускати затриманих протестувальників у ніч з 13 на 14 серпня . Вони розповіли про те, як їх били і принижували в ізоляторі. На фоні їх історій в білоруському МВС заявляють, що тортур і знущань не було.

Люди, що вийшли з ув'язнення, розповідають, що їм ламали пальці, щоб вони розблокували мобільні телефони, розпорошували в камерах газ, розбивали мобільні телефони до підлоги, били кийками. Затриманих змушували підписати протоколи, де вони нібито зізнаються у викрикувнні гасел.

Людей, які дуже погано себе почували після побиття, з СІЗО вивозили машинами.

Чоловік, який вийшов з СІЗО, розповів, що його тримали у восьмимісний камері, в якій були 64 людини. Там він провів три доби. В кімнаті було 2 кватирки, які відкривалися тільки на пару сантиметрів. На кожному ліжку спали по 2-3 людини, стояли під ліжками, на столі, лавках. Чоловікам доводилося змінюватися один з одним, щоб хтось спав, а хтось стояв.

Жінок, яких випускали з одного з білоруських ізоляторів, зустрічали волонтери, поїли водою, давали зателефонувати додому, заспокоювали.

Одна з жінок розповіла, що до її голові приставляли автомат. У СІЗО її тримали в камері, призначеній для 4 осіб, в якій утримували понад 50 осіб. Деякі ночі там доводилося стояти. Вікно відкривалося на пару сантиметрів. Деякий час їх тримали у внутрішньому дворику. Першу воду видали через 15 годин після того, як її стали вимагати зі скандалом. Деяких жінок били.

Інша жінка розповіла, що частина часу її та інших жінок тримали довгий час у внутрішньому дворику на холоді. Вони грілися, притискаючись один до одного. Також довгий час доводилося стояти, упершись лобом у підлогу з руками за спиною. Колишня затримана підтвердила, що її та інших затриманих жінок більш ніж 30 осіб тримали в невеликій кімнаті.

З слів очевидців, били чоловіків і жінок, які не погоджувалися з протоколами, які їх змушували підписувати.

Ще одна жінка, яку випустили із СІЗО, розповіла, що їй погрожували згвалтуванням.

Тим часом, заступник голови МВС Білорусі Олександр Барсуков заявив, що людей в ізоляторі не били, і пообіцяв винести списки затриманих. У відповідь люди почали обурюватися і кричати. Він повторив, що "фізична сила не застосовувалася".

Випущені на свободу люди сфотографували себе після СІЗО.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше в Білорусі під час протестів було побито українського фотокореспондента, якого вже виписали з лікарні, а також затримано 9 громадян України, яких вже відпустили.

Крім того, 12 серпня в Білорусі затримали українських волонтерів з благодійної орграніцазіі "Восток-SOS". Сьогодні їх уже випустили і вони перебувають на території українського посольства.

Президент Володимир Зеленський просить українців утриматися від поїздок до Білорусі до стабілізації ситуації.

Тим часом, у Білорусі тривають протести проти результатів виборів.

9 серпня в Білорусі пройшли вибори президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка становила 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг діючий Президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.