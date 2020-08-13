Із незрозумілою жорстокістю та знущаннями: затриманий на протестах активіст у Білорусі розповів про допит у в'язниці

Із незрозумілою жорстокістю та знущаннями: затриманий на протестах активіст у Білорусі розповів про допит у в'

Вибори президента Білорусі привели до повстання народу і масових мітингів, які тривають уже п'ятий день. За даними на 12 серпня, в Білорусі з початку акцій протесту було затримано близько 6 тисяч осіб. Затриманий спецпідрозділами ОМОН громадянин у місті Гродно, який виходив на мирні акції протесту, розповів Українським Новинам про те, як проходив допит, і в яких умовах тримали активістів.

Віталія затримали 9 серпня після того, як він та інші жителі міста вийшли на мирну акцію протесту. Люди збиралися на Радянській площі, проте незабаром рух перекрила ДАІ.

"Ніяких провокацій і образливих гасел з боку народу не було, люди просто просили силовиків скласти зброю. Потім ОМОН вишикувався і почав йти на людей, які тікали в різні боки, хто не втік, того не чіпали поки що (як нас з подругою) ... Під'їхали нові автобуси та автозаки, які оточили народ. Почалося масове затримання. Люди почали ставати в ланцюжок солідарності, і знову просити силовиків скласти зброю, волаючи до їх совісті і нагадуючи, що вони давали присягу захищати білоруський народ. Усі наші прохання були проігноровані і почалася "зачистка", - розповідає Віталій про події у місті.

Очевидець розповів, що ОМОН ломанувся на людей з кийками і газом.

"Ми вирішили використовувати перевірену тактику і спокійним кроком йти. За спиною я почув крики ОМОНу: "Ви троє, стояти". Я не встиг зупинитися, як мене заламали, почали бити кийком по спині і ногах, а потім головою вниз вести до буса. Мене закинули, там сиділо ще 4 силовики, які били кийками і кричали: "ГОЛОВУ ВНИЗ, відключив телефон!". У цей же бус заштовхують мою подругу і друга, який намагався спокійно піти з нами. Ми не чинили опору при затриманні. Подруга запитала: "Навіщо ви застосовуєте насильство?" На що було сказано: "Якщо вас, свиней, не пакувати, то ви будете спалювати магазини", - розповів молодий чоловік.

За словами Віталія, затриманих привезли в'язницю №1 м.Гродно, де у внутрішньому дворі біля стіни з піднятими руками і розбитими головами знаходилася велика кількість людей.

"В одного хлопця була серйозно розбита голова, він просив про медичну допомогу, але йому лише говорили: "Захотів змін? Отримуй!". У результаті йому надали допомогу, тільки коли він був у перед непритомному стані. Іншого хлопця просто били на підлозі, він кричав: "Давайте! Вбивайте!". Коли мене поставили до стіни, то відразу забрали телефон і почали обшукувати сумку. Мені було страшно, що вони можуть підкинути якийсь наркотик, цьому б я не здивувався. Ми простояли біля стіни з піднятими руками, яких вже не відчували, близько 40 хвилин", - розповідає Віталій.

Спочатку затриманих повели на огляд речей, який, за словами очевидця, супроводжувався образами, побоями і знущаннями.

"Нам сказали викладати все з сумок, знімати ремені і шнурки, роздягатися до гола і присідати. Це було жахливо принизливо робити, але якщо ти не підкорюєшся, то будеш, як той хлопець на підлозі. У нас вилучили всі речі і заштовхували в камери", - поділився очевидець.

Віталій розповів, що всіх відвели в камери, які були непридатні для перебування, з цвіллю на стінах, із залізними ліжками без матраців, а на ранок затриманих очікував допит.

"Ми чули, як з якоїсь камери просили допомоги, бо у людини почалася епілепсія. Що було далі з тим хлопцем - не знаю. Так само вночі ми почули, що все РВВС заповнені, а в самій в'язниці, в якій ми перебували, було 400 затриманих", - розповів хлопець.

"У хлопця з камери почалася паніка, а психосоматичні розлади ніхто не анулював, йому дуже захотілося в туалет по великому. Він з допиту повернувся перший, хлопець попросив туалетного паперу, спостерігачі не дали. Йому довелося підтиратися своєю білизною, а потім її викидати", - ділиться очевидець.

Під час допиту, слідчі записували всі дані зі слів затриманих, а потім відправляли назад в камеру, де вони очікували суду. За словами Віталія, під час допиту, ззаду стола слідчого перебувала камера, де, за словами співробітників, перебували неповнолітні підлітки, батькам яких, повідомляти про їх затримання не поспішали.

"Через години 4 нас повели до суддів. Природно, всім приписали статтю, мені дали штраф 15 б.в., сусіду по камері, з яким нас повели до суддів, дали 5 діб. Моїй подрузі дали штраф 20 б.в., другу, якого з нами затримали, дали 7 діб і відправили до Валківська, передачки не дозволяють", - зазначив хлопець.

Віталій також розповів, що серед затриманих були жінки, яких відвели в окрему камеру. За словами затриманої подруги очевидця, жінки роздягалися в присутності жінок у формі, але їм дозволяли просто приспустити білизну і все. Серед затриманих були також і літні люди.

"Подруга розповідала, що з нею в камері сиділа бабуся років 60-ти. Її забрали, коли вона одного хлопця намагалася захистити. Їй було погано, тиск, вона просила таблетки, але її ігнорували", - розповів Віталій.

Затриманим у Білорусі виписують штрафи.

Як повідомляли Українські Новини, протести в Білорусі почалися після того, як президент Олександр Лукашенко переміг на виборах президента, отримавши 80,23% голосів.

У ході протестів були затримані 9 українців, а також побитий український фотокореспондент.