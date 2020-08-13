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  • Протести в Білорусі. Жінки знову вишикувалися в ланцюги солідарності, на заводах — страйки
13 серпня 2020, четвер, 14:21 8
Європа 2020-08-13T15:00:02+03:00
Українські Новини
Протести в Білорусі. Жінки знову вишикувалися в ланцюги солідарності, на заводах — страйки

Протести в Білорусі. Жінки знову вишикувалися в ланцюги солідарності, на заводах — страйки

Кира Молчанова
Протест, Акція протесту, Білорусь, протести в Білорусі

У Білорусі на п'ятий день протесту проти президента Олександра Лукашенка люди знову вийшли на вулиці: жінки з квітами стають в живі ланцюги солідарності, а працівники підприємств страйкують.

Про це повідомляють білоруські Telegram-канали.

У Мінську люди шикуються в ланцюги солідарності. Жінок з квітами бачили біля метро на Кам'яній горі, на проспекті Дзержинського, і в центрі — на проспекті Незалежності — біля кінотеатру "Жовтень". 

Люди шикуються в ланцюги не тільки в Мінську, а і по всій країні.

Крім того, почався страйк на Білоруському автомобільному заводі. Протести проходять і на інших підприємствах.

На протест із закликом не застосовувати насильство проти протестувальників вийшли медики.

Страйкують навіть артисти філармонії.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше в Білорусі під час протестів був побитий український фотокореспондент, який вже виписаний з лікарні, а також  затримані 9 громадян України, які вже відпущені.

Президент Володимир Зеленський  просить українців утриматися від поїздок до Білорусі  до стабілізації ситуації.

9 серпня в Білорусі пройшли вибори Президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка становила 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг діючий Президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.

Десятки тисяч людей в Білорусі вийшли на акції протесту, а під час сутичок з правоохоронцями тисячі були затримані, є поранені і загиблі.

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