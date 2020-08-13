Протести в Білорусі. Жінки знову вишикувалися в ланцюги солідарності, на заводах — страйки

У Білорусі на п'ятий день протесту проти президента Олександра Лукашенка люди знову вийшли на вулиці: жінки з квітами стають в живі ланцюги солідарності, а працівники підприємств страйкують. Про це повідомляють білоруські Telegram-канали. У Мінську люди шикуються в ланцюги солідарності. Жінок з квітами бачили біля метро на Кам'яній горі, на проспекті Дзержинського, і в центрі — на проспекті Незалежності — біля кінотеатру "Жовтень". Утром в Минске девушки снова начали выстраиваться в цепь солидарности. Они стоят взявшись за руки, некоторые машины их приветствуют гудкамиhttps:\/\/t.co\/ZdsrnXq4Nl pic.twitter.com\/ALZhs5qvsg — Onliner (@OnlinerBY) August 13, 2020 Люди шикуються в ланцюги не тільки в Мінську, а і по всій країні. Крім того, почався страйк на Білоруському автомобільному заводі. Протести проходять і на інших підприємствах. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=jI2yPXlOEb0" frameborder="0" allowfullscreen> На протест із закликом не застосовувати насильство проти протестувальників вийшли медики. Страйкують навіть артисти філармонії. Филармония бастует. Просто послушайте! pic.twitter.com\/toUA0GuRDs — Чай з варэннем (@belteanews) August 13, 2020 Як повідомляли Українськi Новини, раніше в Білорусі під час протестів був побитий український фотокореспондент, який вже виписаний з лікарні, а також затримані 9 громадян України, які вже відпущені. Президент Володимир Зеленський просить українців утриматися від поїздок до Білорусі до стабілізації ситуації. 9 серпня в Білорусі пройшли вибори Президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка становила 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг діючий Президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року. Десятки тисяч людей в Білорусі вийшли на акції протесту, а під час сутичок з правоохоронцями тисячі були затримані, є поранені і загиблі.